Kilis'teki depremzedeler çiçeklerle zaman geçiriyor

Kilis'teki konteynerlerde kalan depremzedeler, kapı önlerine ve bahçelere ektikleri çiçeklerle zaman geçiriyor.

6 Şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Kilis'te, depremzede kadınlar, kalıcı konutları beklerken, yaşadıkları yerleri de güzelleştirmekten geri kalmıyor. Depremin yaşandığı kış ayların geride kalması ile birlikte yaz aylarında konteyner önlerine, kapı girişleri ve bahçe olarak çevirdiği alanlara ekilen çiçekler güzel görüntü oluşturuyor. Artık burada yaşadıklarını, burayı kendi evleri gibi benimsediklerini ifade eden depremzedeler, yaşadığı yerleri güzelleştirmenin gerektiğini dile getirdiler.

"Yıkılan evimin yerine çiçek ektim"

Hayatı boyunca çiçeksiz gün geçirmediğini vurgulayan Uçar, " Çiçekler benim hayatım, nereye gitsem oradaki toprağa dikerim. Yıkılan evimin yerine devletimin yaptığı evlerde de çiçek ekeceğim ve orayı daha da güzel hale getireceğim. Vatanımıza ve milletimize Allah razı olsun. Bize burada güzel baktı ve sıcakta zaman kötü geçer diye devletimiz pervanemize kadar verdi" diye konuştu. - KİLİS