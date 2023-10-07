Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Dölek köyü bölgesinde yaralı halde bulunan bir şahini koruma altına aldı. Yaralı şahin, tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.

Kilis'te Yaralı Şahin Jandarma Tarafından Koruma Altına Alındı

Kilis'te yaralı olarak bulunan şahin jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkeze bağlı Dölek köyü bölgesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında bitkin ve yaralı halde yol kenarında bir şahin buldu.

Yaralı şahin, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Koruma altına alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.