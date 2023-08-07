Kilis'te Yalnız Yaşayan Adamın Evinden Ölü Bulundu

KİLİS'te, Fahri Yorat (74), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yorat'ın evinde biriktirdiği atık maddeler ise belediye ekiplerince temizlendi.

Okçular Mahallesi'nde oturan Fahri Yorat'tan haber alamayan yakınları eve geldi. Kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekiplerinin çilingin yardımıyla girdikleri evde Yorat, hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yorat'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.Yorat'ın cenazesinin bulunduğu evdeki atık malzemeler ise belediye görevlileri tarafından temizlendi. (DHA)