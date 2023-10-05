Kilis'te, Barış Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında evde mahsur kalan 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kilis'te Üç Katlı Bir Evde Yangın Çıktı, 1 Kişi Yaralandı

Kilis'te üç katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 1 kişi yaralandı.

Yangın, Barış Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde yabancı uyruklu ailenin yaşadığı bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği anda evde mahsur kalan 1 kişi yaralandı. Yaralanan şahıs son andan evden çıkarak kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, alevlere müdahale etti. Bir saatlik çalışmayla söndürülen ve maddi zarara yol açan yangının çıkış nedeni açılıyor. - KİLİS