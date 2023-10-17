Kilis'te TIR ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

KİLİS'te TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kilis- Hatay kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Hüseyin E, idaresindeki 27 BCZ 44 plakalı TIR ile Ömer Y.'nin kullandığı 06 CYG. 231 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, Ömer Y. ve Hüseyin E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ömer Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (DHA)