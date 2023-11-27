Kilis'te Sağanak ve Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Sağanak ve rüzgar Kilis'te hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında trafik kazaları meydana gelirken, yağmur ve rüzgardan dolayı 14 vatandaş karbonmonoksitten zehirlendi.

Kilis'te sağanak yağmur kenti olumsuz etkiledi. Kentte sobalı evlerde 14 vatandaş karbonmonoksit zehirlenerek hastanelik oldu.

Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturan yağış, motosiklet kullanan sürücülere zorlu anlar yaşattı. Kentin çeşitli noktalarında toplam 9 kaza meydana gelirken 3'ü maddi hasarlı, 6'sıda yaralanmalı trafik kazasına neden oldu. 9 kaza da toplam 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Kış aylarının yaklaşması ile birlikte ülkemizde olduğu gibi İlimizde de karbonmonoksit zehirlenmeleri önemini korumaktadır. Karbonmonoksit gazı kömür, petrol, doğalgaz ve odun gibi yapısında karbon bulunan yakıtların iyi yanmaması neticesinde ortaya çıkan gazdır. Bu yakıtlarla ısınılan yerlerde baca sisteminin iyi çekmemesi, kapalı ortamlarda açık ocaklar, şofben kaçakları gibi durumlarda ve rüzgarlı ve fırtınalı havalarda (Lodoslu havalar) karbonmonoksit gazının solunması ile oluşmaktadır. Karbon Monoksit gazının solunum yapılırken fark edilmesi güçtür. Eğer odada yeterli havalandırma yoksa yanma sonucu oluşan karbon monoksit oda içerisinde birikir, oda içinde belli yoğunluğa ulaştığında zehirlenmeye hatta ölüme neden olabilir. Uyku esnasında kişi karbon monoksit zehirleme etkisini algılayamaz, bu yüzden ölüm nedenleri genellikle gece saatlerinde meydana gelir. Uyanık olunan gündüz saatlerinde zehirlenmeler fark edilebilir" denildi. - KİLİS