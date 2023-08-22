Kilis'te Orman Yangınları Hakkında Vatandaşlara Bilgilendirme Yapıldı
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Kilis'te orman yangınları hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Küplüce yol kontrol noktasında yapılan çalışmada, 345 vatandaşa broşür dağıtılarak yangınların önlenmesi konusunda farkındalık oluşturuldu.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince orman yangınları hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Küplüce yol kontrol noktasında Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından orman yangınları hakkında çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda orman yangınlarına hassasiyet gösterilmesi ve yangınların önlenmesi konularında farkındalık oluşturmak amacıyla 345 vatandaşa broşür dağıtılarak bilgilendirildi.