Kilis'te Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Kilis'te meydana gelen motosiklet kazasında, iki motosiklet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KİLİS'te, iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şıh Mehmet Mahallesinde meydana geldi. Erol H. yönetimindeki 48 BA 133 plakalı motosiklet ile Hakan D.'nin kullandığı 79 AG0 22 plakalı motosiklet bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada sürücüler ve motosiklette yolcu olarak bulunan Aslı Gül H, yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.