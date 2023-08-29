Kilis'te motosiklet ile halk otobüsü çarpıştı: 2 yaralı

Kilis'te motosiklet ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yaşar Aktürk Mahallesi Avukat Mehmet Abdi Bulut Caddesi'nde bulunan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesinin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezine doğru gitmekte olan H.E. yönetimindeki 27 AJD plakalı motosiklet ile duraktan yolcu almak dönüş yapan H.B. yönetimindeki 79 M 0023 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, motosiklette yolcu olan E.E. ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS