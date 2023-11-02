Kilis'te minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KİLİS'te, kontrolden çıkarak devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kilis- Elbeyli yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Kilis yönüne ilerleyen Azzem H. yönetimindeki 06 MK 839 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Azzem H. ile yanında bulunan eşi E.H. yaralandı. Yaralı çift, ihbarla gelen ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.