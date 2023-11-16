Kilis'te kum yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

KİLİS - Kilis'te kum yüklü kamyon devrilmesi sonucu kamyonda yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kilis Merkeze bağlı Çukuroba köyü yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kilis cezaevi istikametinden şehir merkezine gitmekte olan H.K. yönetimindeki 27 AHE 454 plakalı kum yüklü kamyon virajı alamayıp devrildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kamyonun içerisinde sıkışan yolcu, ekiplerce çıkartıldıktan sonra Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.