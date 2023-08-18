Kilis'te Kaybolan 20 Küçükbaş Hayvan Dronla Bulundu

Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolan 20 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından dronla yapılan arama sonucunda bulundu. İlçeye bağlı Polatbey Köyünde yaşayan M.D. hayvanlarının ahırda olmadığını görmesi üzerine durumu Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ekipler dağlık ve çalılık alanda dron desteğiylede yaptığı aramada hayvanları kısa sürede buldu. Bulunan 20 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.