Kilis'te kamyonet ile motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Kilis'te yaşanan trafik kazasında kamyonet ile motosiklet çarpıştı ve motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te kamyonet ile motosikletin karıştığı kazada motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Yaşar Aktürk Mahallesi Akpınar Caddesi İl Müftülüğü önünde meydana geldi. H.H. idaresindeki 79 MA 3789 plakalı kamyonet ile S.K. yönetimindeki 79 DA 558 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Motosiklet bulanan sürücü ve yolcu olarak bulanan A.Ç. ve M.B. yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ekiplerce Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine gönderildi. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam