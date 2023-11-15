Kilis'te Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Kilis'te meydana gelen trafik kazasında kamyon devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
KİLİS'te, kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Çukurova köyü yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen H.K. yönetimindeki 27 AH MK 454 plakalı kamyon, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücüsü H.K yaralandı. Yaralı sürücü, ihbarla gelen ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam