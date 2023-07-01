Kilis'te çocuklar 'Bayram Yeri'nde gönüllerince eğlendi

KİLİS - Kilis'te, Kurban Bayramı'nda 'Bayram Yeri'ne yerine akın eden çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Kilis'te Kurban Bayramı'nda çocukların eğlence merkezi olan bayram yeri bayramın dördüncü gününde yoğun kalabalığa ev sahipliği yaptı. Sabahın erken saatlerinden itibaren misafirlerini ağırlamaya başlayan bayram yerinde, günün en sıcak saatlerinde dahi kalabalık eksilmiyor. Atlı ve tahta salıncakların sıra, sıra dizildiği mekanda, çocuklar gönüllerince bir bayram geçirmenin keyfini yaşıyor.