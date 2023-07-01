Üye Girişi
Haberler

Kilis'te çocuklar 'Bayram Yeri'nde gönüllerince eğlendi

Yaşam Haberleri

Kilis'te Kurban Bayramı'nda çocukların eğlence merkezi olan bayram yeri, yoğun kalabalığa ev sahipliği yaparak çocukların gönüllerince eğlenmelerine olanak sağladı.

Kilis'te çocuklar 'Bayram Yeri'nde gönüllerince eğlendi

KİLİS - Kilis'te, Kurban Bayramı'nda 'Bayram Yeri'ne yerine akın eden çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Kilis'te Kurban Bayramı'nda çocukların eğlence merkezi olan bayram yeri bayramın dördüncü gününde yoğun kalabalığa ev sahipliği yaptı. Sabahın erken saatlerinden itibaren misafirlerini ağırlamaya başlayan bayram yerinde, günün en sıcak saatlerinde dahi kalabalık eksilmiyor. Atlı ve tahta salıncakların sıra, sıra dizildiği mekanda, çocuklar gönüllerince bir bayram geçirmenin keyfini yaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Okan Genç - Yaşam

Kurban Bayramı Kilis Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title