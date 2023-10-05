Kilis'te çıkan yangında bir kişi yaralandı

Kilis'te Suriye uyruklu bir ailenin evinde çıkan yangında bir kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KİLİS'te, bir evde çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bir kişi yaralandı.

Öğleden sonra Banış Mahallesinde Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine tfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında evden çıkmaya çalışırken kapının çümonon kırılmasıyla elinden yaralanan Suriye uyruklu Cemile İbrahim, (55) ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen ve maddi zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.