Kilis'te Bulunan Yavru Kartallar Koruma Altına Alındı

Kilis'te Bulunan Yavru Kartallar Koruma Altına Alındı
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Kilis'te piknik yapan vatandaşlar tarafından bulunan 4 yavru kartal, ihbar üzerine Jandarma tarafından koruma altına alındı. Sağlık durumları iyi olan kartallar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

KİLİS'te, vatandaşlar tarafından bulunan 4 yavru kartal, koruma altına alındı.

Kilis'te piknik yapan vatandaşlar, Resul Osman Mesire Alanı yakınlarında 4 yavru kartal buldu. Yavru kartallar, vatandaşların ihbarıyla gelen Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne verildi. Muayene edilen ve sağlık sorunları bulunmadığı belirlenen kartallar daha sonra koruma altına alınarak bakımlarının yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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