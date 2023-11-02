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Kilis'te bulunan atmaca doğaya bırakıldı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Resul Osman Dağı Mesire alanında yol kenarında bitkin ve tuzaklanmış halde bir atmaca buldu. Ekipler tarafından müdahale edilen kuş, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.