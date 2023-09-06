Kilis'te Ambulans ile Motosiklet Çarpışması: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Kilis'te yaşanan bir kaza sonucu ambulans ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilis'te ambulans ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yaşar Aktürk Mahallesi Akpınar Caddesi'nde meydana geldi. C.C. idaresindeki 79 AAJ 233 plakalı ambulans ile A.İ. yönetimindeki 27 AAJ 563 plakalı motosiklet ile kavşakta çarpıştı. Yaralı, olay gelen başka ambulans ile Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KİLİS