Kilis-İslahiye karayolunda kafa kafaya çarpışma: 2 yaralı

Kilis-İslahiye karayolunun 35'inci kilometresinde hafif ticari araç ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinden sonra Kilis-İslahiye karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, 27 BCZ 44 plakalı H.E. idaresindeki gübre yüklü tır ile 06 CYG 231 plakalı Ö.Y. yönetimindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ekiplerce Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ticari araç sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. - KİLİS