Kilis Belediyesi Park ve Bahçelerde Yaz Hazırlıklarına Başladı

Kilis Belediyesi park bahçe müdürlüğü ekipleri park bahçe ve ortak kullanım alanlarında bulunan yeşil alanlarda temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.