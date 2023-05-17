Kilis Belediyesi Park ve Bahçelerde Yaz Hazırlıklarına Başladı
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Kilis Belediyesi park bahçe müdürlüğü ekipleri park bahçe ve ortak kullanım alanlarında bulunan yeşil alanlarda temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Park ve bahçeler ile mesire alanlarında yaz hazırlıklarına başlandı.
Kilis Belediyesi park bahçe müdürlüğü ekipleri park bahçe ve ortak kullanım alanlarında bulunan yeşil alanlarda temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Çalışmaların tüm yeşil alanlarda süreceği belirtildi. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam