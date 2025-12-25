Erzincan'da 10 Yıldır Kilimli Köyüne Yerleşen Leylekler Dronla Görüntülendi

ERZİNCAN merkeze bağlı Kilimli köyüne 10 yıl önce yuva kuran leylekler, yaz kış burada konaklıyor. Yavruları uçup gitmesine rağmen yuvalarını bırakmayan leylekler, dronla görüntülendi.

Merkeze bağlı Kilimli köyünü mesken tutan leylekler, yaz kış yuvalarını terk etmiyor. Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından dronla kayıt altına da alınan leylekler, 10 yıldan beri zengin bitki örtüsü ve sulak alana sahip olan köyde yaşıyor. Yetişen yavruları göç etse de leylek çifti, yaz kış köyde kalıyor. Köylülerin de sahip çıktığı leyleklerin yuvaları dron ile görüntülendi.

Haber: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,