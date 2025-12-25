Haberler

Erzincan'da 10 yıldır Kilimli köyünde konaklayan leylekler dronla görüntülendi

Erzincan'ın Kilimli köyünde, 10 yıldır bir arada yaşayan leylekler, yazın göç eden yavrularına rağmen yuvalarını terk etmiyor. Dron ile kayıt altına alınan leylekler, köylüler tarafından da korunuyor.

ERZİNCAN merkeze bağlı Kilimli köyüne 10 yıl önce yuva kuran leylekler, yaz kış burada konaklıyor. Yavruları uçup gitmesine rağmen yuvalarını bırakmayan leylekler, dronla görüntülendi.

Merkeze bağlı Kilimli köyünü mesken tutan leylekler, yaz kış yuvalarını terk etmiyor. Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından dronla kayıt altına da alınan leylekler, 10 yıldan beri zengin bitki örtüsü ve sulak alana sahip olan köyde yaşıyor. Yetişen yavruları göç etse de leylek çifti, yaz kış köyde kalıyor. Köylülerin de sahip çıktığı leyleklerin yuvaları dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
