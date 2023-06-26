KidZania İstanbul'da Kurban Bayramı etkinlikleri

KidZania İstanbul, Kurban Bayramı'nda çocuklara özel birçok etkinlik düzenliyor. 67 aktivite alanı ve birçok atölyenin çocuklarla buluşacağı etkinliklerin içinde sokak partisi, tiyatro gösterimi gibi programlar da yer alıyor.

KidZania'da çocuklar bu bayram; Adel Sanat ile El Sanatları Atölyesi'nde bayram şekeri formunda tebrik kartı ve kuyumcuda keçeden bayram şekeri görünümlü anahtarlık yapımı atölyeleri ile buluşacak. Tüm bu etkinlikler ile KidZania İstanbul'da ebeveynlerin, çocuklarını KidZitter'lara emanet ederek gönül rahatlığıyla kendilerine zaman ayırabilmeleri hedeflendi.

ÇOCUKLARA BAYRAM EĞLENCESİ

Beebop'ın Tasarım Atölyesi Origami tekniğiyle çocuklar kağıt katlama sanatının felsefesi ve tekniklerini öğrenerek hayal güçleri ve el becerileri ile ortaya yaratıcı tasarımlar çıkaracak. Urbano'nun Keşif Atölyesi Steam Atölyesi alanında misafirler makarna ve oyun hamuruyla en yüksek kuleyi inşa etmeye çalışarak takım ruhunu hissedecekler. KidZania'nın en sevilen karakterlerinden Bache'nin Hobi Stüdyosu'nda çocuklar mandala sanatını renklendirirken aynı zamanda zihinlerini rahatlatacaklar. Marka tanıtım alanında Robotik El Tasarım Atölyesi ile de çocuklar eğlenceli anlar yaşayacak.

KidZania'da bayram boyunca her gün saat 13.00'da KidZania hak savunucularının katılımı ile meydanda müzikli eğlencelerin ve oyunların yer alacağı bir sokak partisi düzenlenecek. Ayrıca KidZania Radyosu'nda yapılacak bayram konulu yayının yanı sıra KidZania Gazetesi'nde de bayram gazetesi basılacak. Bayram boyunca saat 15.00'de tiyatroda ise karakterlerle bayramlaşma etkinliği gerçekleşecek.