Kıbrıs Gazisi toprağa verildi
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Afyonkarahisar'da kanser tedavisi gören Kıbrıs Gazisi Ömer Söğüt, yaşamını yitirdi. Söğüt'ün cenazesi askeri törenle defnedildi.
Kıbrıs Gazisi toprağa verildi
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da özel bir hastanede kanser tedavisi gören Kıbrıs Gazisi Ömer Söğüt, yaşamını yitirdi. Söğüt'ün kılınan cenaze namazının ardından sonsuzluğa uğurlandı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Dadak Köyü nüfusuna kayıtlı 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ömer Söğüt pankreas kanseri tedavisi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Söğüt'ün cenazesi öğle namazına müteakip Şuhut Merkez Ulu Camii'nde kılındı. Ardından Söğüt askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam