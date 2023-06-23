Kıbrıs gazisi Nihat Bodur son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Nihat Bodur, memleketi Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde evinde vefat etti. Bodur için köy camisinde düzenlenen törene ailesi, Vali Birol Ekici ve vatandaşlar katıldı. Cenaze, askeri törenle köy mezarlığına götürüldü.