Kıbrıs gazisi Mustafa Seyrek'in cenazesi toprağa verildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Mustafa Seyrek'in cenazesi, törenle defnedildi. Seyrek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Yakaçelebi Mahallesi Camisi'ne getirildi ve burada kılınan cenaze namazının ardından Yakaçelebi Mahalle Mezarlığına defnedildi. Törene, Bayındır Kaymakamı ve Ödemiş Kaymakam Vekili Emin Kaymak, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cihan Güntekin, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu ve Seyrek'in ailesi katıldı.