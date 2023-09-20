Kıbrıs gazisi Mustafa Seyrek'in cenazesi toprağa verildi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Mustafa Seyrek'in cenazesi, törenle defnedildi. Seyrek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Yakaçelebi Mahallesi Camisi'ne getirildi ve burada kılınan cenaze namazının ardından Yakaçelebi Mahalle Mezarlığına defnedildi. Törene, Bayındır Kaymakamı ve Ödemiş Kaymakam Vekili Emin Kaymak, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cihan Güntekin, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu ve Seyrek'in ailesi katıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Mustafa Seyrek'in (69) cenazesi, törenle toprağa verildi.
Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Seyrek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Yakaçelebi Mahallesi Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Seyrek'in cenazesi, Yakaçelebi Mahalle Mezarlığına defnedildi.
Törene, Bayındır Kaymakamı ve Ödemiş Kaymakam Vekili Emin Kaymak, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cihan Güntekin, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu ve Seyrek'in ailesi katıldı.