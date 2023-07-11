Kıbrıs gazisi Mustafa Koç toprağa verildi

Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Koç'un cenazesi Hacılar ilçesindeki Cami Kebir'e getirildi ve burada toprağa verildi. Törene, Koç'un ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.