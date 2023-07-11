Kıbrıs gazisi Mustafa Koç toprağa verildi
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Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Koç'un cenazesi Hacılar ilçesindeki Cami Kebir'e getirildi ve burada toprağa verildi. Törene, Koç'un ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Koç'un cenazesi toprağa verildi.
Koç'un Türk bayrağına sarılı cenazesi Hacılar ilçesindeki Cami Kebir'e getirildi.
Gazinin ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.
Koçun naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Koç'un ailesi ve yakınları, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan,12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Vedat Öncel, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve vatandaşlar katıldı.