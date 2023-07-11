Üye Girişi
Haberler
Kıbrıs gazisi Mustafa Koç toprağa verildi

Kıbrıs gazisi Mustafa Koç toprağa verildi

Yaşam Haberleri

Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Koç'un cenazesi Hacılar ilçesindeki Cami Kebir'e getirildi ve burada toprağa verildi. Törene, Koç'un ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Koç'un cenazesi toprağa verildi.

Koç'un Türk bayrağına sarılı cenazesi Hacılar ilçesindeki Cami Kebir'e getirildi.

Gazinin ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Koçun naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Koç'un ailesi ve yakınları, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan,12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Vedat Öncel, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Yaşam

Mustafa Koç Kayseri Hacılar Kıbrıs Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title