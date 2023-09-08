Kıbrıs Gazisi Muharrem Sayıner Hayatını Kaybetti

Kıbrıs Gazisi Muharrem Sayıner 70 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi bugün askeri törenle Yeni Garipler Mezarlığına defnedilecek.

Uzun bir süredir Trabzon'da böbrek rahatsızlığı dolayısıyla tedavi olan ve sonrasında tedavisine tedavi edilmek üzere Erzurum'a sevk edilen Sayıner, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sayıner için bugün askeri bir tören düzenlenecek, Cuma namazına müteakip Bağlarbaşı Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Garipler Mezarlığı'na defnedilecek. - BAYBURT