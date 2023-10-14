Kıbrıs Gazisi Kemal Porsuk'un Cenazesi İçin Askeri Tören Düzenlendi

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Sabunlar Köyü'nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Kemal Porsuk yaşamını yitirdi. Porsuk için askeri tören düzenlendi.

İlçeye bağlı Sabunlar köyü Orhaneli Mahallesi'nden Kıbrıs Gazisi Kemal Porsuk hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Porsuk'un cenazesi için askeri tören düzenlendi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu vefat eden Kemal Porsuk'un cenaze törenine katıldı. Törene İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Cezmi Yalınkılıç ile Porsuk'un yakınları ve sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazını müteakiben Porsuk'un cenazesi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. - ZONGULDAK