Kıbrıs gazisi Hayrullah Kara toprağa verildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan ve akciğer kanseri tedavisi gören Kıbrıs gazisi Hayrullah Kara, 70 yaşında hayatını kaybetti. Kara için Çatalağzı beldesi Körpeoğlu mahalle camisinde tören düzenlendi ve cenazesi aile kabristanlığına defnedildi. Törene Kara'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra birçok yetkili ve vatandaş katıldı.