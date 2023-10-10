Kıbrıs gazisi Abdullah Eyinnen son yolculuğuna uğurlandı
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İzmir'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Abdullah Eyinnen, Ödemiş Hamdibey Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Eyinnen'in naaşı, Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İzmir'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Abdullah Eyinnen, son yolculuğuna uğurlandı.
Eyinnen'in cenazesi, Ödemiş Hamdibey Camisine getirildi.
Gazinin Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cihan Güntekin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şubesi Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, askeri erkan, Eyinnen'in ailesi ve gaziler katıldı.
Kaynak: AA / Yaşam