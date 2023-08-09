Kıbrıs gazisi Abdulkadir Arslan toprağa verildi

Afyonkarahisarlı kansere yenik düşerek yaşamını yitiren 70 yaşındaki Abdulkadir Arslan toprağa verildi.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü belirtilen 1953 doğumlu Kıbrıs gazisi Abdulkadir Arslan, hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Arslan için Hocalar ilçesinde öğlen namazına müteakip askeri cenaze töreni gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin de katıldığı törenin ardından gazi Arslan askerlerin omuzlarında sonsuzluğa uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR