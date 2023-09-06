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Kestel'deki su kesintisi ertelendi

Yaşam Haberleri

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Kestel'deki su kesintisinin ertelendiğini açıkladı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Kestel'deki su kesintisinin ertelendiğini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Kestel ilçesi Yenimahalle Mahallesi ve civarında yarın 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacağı duyurulan su kesintisi ertelenmiştir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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