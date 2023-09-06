Kestel'deki su kesintisi ertelendi
BUSKİ Genel Müdürlüğü, Kestel'deki su kesintisinin ertelendiğini açıkladı.
BUSKİ Genel Müdürlüğü, Kestel'deki su kesintisinin ertelendiğini açıkladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Kestel ilçesi Yenimahalle Mahallesi ve civarında yarın 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacağı duyurulan su kesintisi ertelenmiştir." - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam