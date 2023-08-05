KESOB Muharrem Ayında Vatandaşlara Aşure Dağıttı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti. Aşure, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Vali, Milletvekili, KESOB Başkanı ve siyasi parti temsilcileri tarafından dağıtıldı. KESOB Başkanı Öztürk, her yıl muharrem ayında aşure dağıtmaya özen gösterdiklerini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.