KESOB Başkanı Şeyhi Odakır'dan Babalar Günü Mesajı

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Baba bir yol göstericidir, tecrübe sahibidir, bir evin direği, huzurudur" dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Babalar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Odakır mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Belki de baba olmak dünyanın en zor görevlerinden biri. Büyük bir sorumluluk gerektiren, fedakarlık isteyen, karşılıksız sevgiyle davranmayı gerektiren ama bir o kadarda büyük bir mutluluk kaynağıdır baba olmak. Her ne kadar hayat şartları çok zor olsa bile bir baba kendinden önce hanımını, çocuklarını düşünür. Onların rızkını temin etmek için neredeyse hayatın bütün yükünü büyük ölçüde sırtlanır. Baba bir yol göstericidir, tecrübe sahibidir, bir evin direği, huzurudur. Yeri gelir eşinin çocuğunun arkadaşı, sırdaşıdır. Tüm bu hayat telaşının ve sorumlulukların karşılığında ise sevgi ve saygı görmek babaların tek beklentisi ve tesellisidir. Ailesinin iyi bir hayat sürmesi için elinden geleni yapandır babalar. Bu yüzden çocukları açısında baba sevgisi bir başkadır her zaman. Çocukların da babalarına bütün bunları bilerek tavır ve davranışlarını sergilemeli, iletişim biçimlerine dikkat ederek hassas olmalı, gönüllerini incitmemelidir. Allah, babalarına vefasını, sevgisini, saygısını gösterecek evlat sahibi olmamızı nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit babaları olmak üzere, hayatta olan tüm babaların bu özel gününü en içten duygularımla kutluyorum. Hayata veda eden tüm babalarımıza da Allah'tan rahmet ediliyorum." - KAYSERİ