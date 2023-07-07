Keşan'da Yaralı Kedi Barınağın Kapısına Bırakıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Sokak Hayvanları Koruma Derneği'nin 'Can Evi' barınağının kapısının önüne, sol kulağı kopuk yaralı bir yavru kedi bırakıldı. Veteriner kliniğine götürülen yavru kedi, tedaviye alındı.

Sabah saatlerinde, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki Keşan Sokak Hayvanları Koruma Derneği'ne ait 'Can Evi' olarak adlandırılan barınağa giden yetkililer, kapının önüne bırakılan sol kulağı kopuk ve bitkin haldeki yavru kediyi fark etti. Yetkililer, yaralı kediyi alıp veteriner kliniğine götürdü. Sol kulağı kopuk ve sıcak hava nedeniyle bitkin düştüğü belirlenen kedi, tedaviye alındı.