Keşan'da Uluslararası Dünya Kedi Günü Etkinliği Düzenlendi

Keşan Belediyesi ve KE-HAYKO tarafından düzenlenen Uluslararası Dünya Kedi Günü etkinliğinde vatandaşlara ve çocuklara ücretsiz olarak kedi maması, su kovası, kedi maskesi, balon ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Etkinliğe Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci ve diğer yetkililer katıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 8 Ağustos Uluslararası Dünya Kedi Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Keşan Belediyesi ve Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) tarafından düzenlenen 8 Ağustos Uluslararası Dünya Kedi Günü etkinliği, Alparslan Türkeş Meydanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında oluşturulan stantta vatandaşlara ve çocuklara ücretsiz olarak kedi maması, su kovası, kedi maskesi, balon ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, kedilerin Anadolu coğrafyasıyla özdeşlemiş bir hayvanı olduğunu belirterek, 'Uluslararası alanda artık belgesellere konu oluyor. Özellikle İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli coğrafyalarında turistleri çekiyor. Sokak hayvanı olarak bakmadığımız aslında bizden biri olan kedinin hem çocuklar, hem gençler, hem de toplumda bir farkındalık yaratması adına Keşan Belediyesi ve KE-HAYKO işbirliğinde bugün böyle bir organizasyon yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci de, sokak canlarına toplum olarak sahip çıkmamız gerektiğini ifade ederek, 'Bunu daha da farkındalaştırmak istedik. Çünkü o canların bize çok ihtiyacı var ve onları korumalıyız. Bugünde 8 Ağustos Uluslararası Dünya Kedi Günü. Biz ailelere şunu söylüyoruz, lütfen evden artan yemeğinizle, mamayla, suyla onlara destek olalım. Onların yaşam şanslarını biraz daha arttırabiliriz. Çocuklarımıza mutlaka sokak hayvanlarını sevmeyi öğretelim. Onların istedikleri biraz yemek, bir kap su ve biraz da sevgi' diye konuştu.

Veteriner Hekim Burhan Balkanlı ise sokak hayvanlarının da insanlarla birlikte yaşadığı gerçeğinin unutulmaması gerektiğini dile getirerek, 'Lütfen bu sıcak havalarda daha duyarlı olalım. Su ve mama konusunda onlara katkıda bulunalım. Çöplerden beslenmesinler. Elimizden geldiğince bilinçli davranarak mama vermeye çalışalım ki daha sağlıklı olsunlar' ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ve Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli katıldı. (DHA)