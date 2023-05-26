Keşan'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Edirne'nin Keşan ilçesinde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında 'Yöresel Ürünler Satış ve Tadım Günü' ve yöresel yemek yarışması ödül töreni düzenlendi. Ayrıca Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Arda Meslek Yüksekokulu ve Keşan Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde çikolatacılık ve pastacılık eğitimi gerçekleştirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında "Yöresel Ürünler Satış ve Tadım Günü" ve yöresel yemek yarışması ödül töreni düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehitlik Parkı önünde düzenlenen etkinlik Sanat Merkezi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterileriyle başladı.

Daha sonra vatandaşlara yöresel ürünler ikram edildi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türk mutfağının tanıtımını yaptıkları etkinliklerde marifetli ellerde çok lezzetli ürünlerin ortaya çıktığını belirtti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerini Keşan'da ilk kez gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Gelecek yıl "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerini daha geniş zamana yayacaklarını aktaran Helvacıoğlu, "Unutulmuş lezzetlerimizin yarışmasını gerçekleştirdik. Balkan kültürünü, Rumeli kültürünü yemeklerde gördük. Yarışmada jüri üyelerimiz zorlandı. Yarışmaya katılan herkes gönüllerimizin birincisi. Dereceye girenlere ödüllerini vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

Yöresel ürünler yarışmasında, yemek kategorisinde "Boşnak böreği" ile Hüsniye Köse birinci, "Tavuk mantı" ile Şule Korkmaz ikinci, "Yenimuhacir keşkeği" ile de Emine Kurt üçüncü oldu.

Tatlı kategorisinde ise Ahmet Çakır "irmik helvası" ile birinci, "susamlı baklava" ile Fatma Filiz Bayındır ikinci, "peynir tatlısı" ile de Emel Kaymaz ise üçüncülük elde etti.

TÜ'de çikolatacılık ve pastacılık eğitimi verildi

Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Arda Meslek Yüksekokulu ve Keşan Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde çikolatacılık ve pastacılık eğitimi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üç gün süren eğitimlerde Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, satış alanı açarken yapılması gerekenler ve temel hatalar, çikolata işletmelerinde ekipmanlar, ekipmanlarda dijitalleşme, pazarlama üretici ve tüketici odaklı olma, swot analizi ve markalaşma, konularında katılımcılara bilgi verdi.

Öğretim Görevlisi Çağla Yumuk Mercan da çikolata çeşitleri, çikolata temperleme, polikarbon kalıp seçimi ve kullanım püf noktaları, meyveli ganajlar ile dolgu çikolata ve hazırlanması konularını anlattı.

Etkinliğe Kadın kooperatiflerinde üretim yapan kadınlar katıldı.