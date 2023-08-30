Keşan'da takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malkara istikametinden Keşan istikametine giden Z.T. (25) yönetimindeki 34 VP 1057 plakalı kamyonet, Yenimuhacir Kavşağı'na yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen kamyonetin sürücüsü Z.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Z.T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE