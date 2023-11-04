Keşan'da Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Ağaç Dalları Kırıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle şehir merkezinde bazı ağaçların dalları kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonucunda belediye ekipleri tarafından ağaç dalları kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle şehir merkezinde bazı ağaçların dalları kırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "şiddetli rüzgar" ve "fırtına" uyarısı yaptığı Keşan'da şiddetli rüzgar nedeniyle, Cumhuriyet Meydanı'ndaki ağaçların dalları kırılarak yola düştü. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeye düşen ağaçların dalları belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. - EDİRNE