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Keşan'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Meteoroloji'nin yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 18 derece olduğu Keşan'da, akşam saatlerinde yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Bazı evlerin bahçelerini ise su bastı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.