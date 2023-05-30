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Keşan'da Sağanak Etkili Oldu

Yaşam Haberleri

Edirne'nin Keşan ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 22 derece olduğu Keşan'da, öğle saatlerinden sonra yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Edirne ve Çorlu'da kuvvetli yağmur (2)

Edirne'nin Keşan ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 22 derece olduğu Keşan'da, öğle saatlerinden sonra yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Edirne Çorlu Keşan Yaşam Haberler

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