Keşan'da Dünya Engelliler Günü Programı Gerçekleştirildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir dizi program gerçekleştirildi.

İlk etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na engelli derneklerinin çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından belediye bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı konuşmada engellilerin derdiyle her gün dertlendiklerini belirterek, Sevgi varsa engel yoktur. Her yıl sadece bir gün değil her gün yaşadığımız engelli vatandaşlarımızla da bugün de beraberiz. Bu özel günde öne çıkan en önemli başlığımızın sevgi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin en önemli ihtiyacı para, pul değil, sevgi. Biz, 'sevgi varsa engel yoktur' diyenlerdeniz. Engeller, engelliler için engel değildir. Asıl engel sevgisizliktir dedi.

Buradaki programın ardından etkinlikler Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde devam etti. Etkinlikte söz alan Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 3 Aralık günün 1992'den itibaren Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edildiğini ifade ederek, Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin nüfusunun önemli bir kısmını da engelli vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Bizim üzerimize düşen görev engellilerin tüm imkanlardan ve haklardan eşit düzeyde yararlanmaları için fırsat verme imkanı sağlamaktır. Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'müzce bakanlığımızın engellilere uyguladığı hizmet modeli dışında 4 özel ve 1 kamu engelli bakım ve rehabilitasyon merkezimiz Edirne'ye hizmet vermektedir. Kurumsal hizmetler ne kadar gelişirse gelişsin engelli vatandaşlarımızın insan haklarından tam ve eşit olarak faydalanmaları toplumsal duyarlılığın en üst seviyeye çıkarılmasıyla mümkündür. Bu duyarlılığın oluşturulmasında en büyük güç resmi kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle engellilerin hukuki, ekonomik ve sosyal haklar elde etmesi için çalışan gönüllü olarak faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen, sosyal sorumluluk mantığıyla hareket eden sivil toplum kuruluşlarının da çok büyük bir emeği ve bu konudaki hizmetleri önem arz etmektedir diye konuştu.

Daha sonra engellilerden oluşan koro mini bir konser verdi. Etkinlik, engellilerin çalıştığı Beyaz Karanfiller Cafe'nin açılışıyla sona erdi. Etkinliklere, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, daire amirleri, engelli derneklerinin temsilcileri ve engelli vatandaşlar katıldı.