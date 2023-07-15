Keşan Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Su Kabı Dağıttı

Edirne'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar ulaşması nedeniyle sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarının giderilmesi için belediye tarafından esnafa su kapları dağıtıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar ulaşması nedeniyle sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarının giderilmesi için belediye tarafından esnafa su kapları dağıtıldı.

Keşan'da, hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar ulaşması insanlar kadar sokak hayvanlarını da etkiledi. Keşan Belediyesi tarafından yaz mevsiminde sokak hayvanlarının aşırı sıcaklardan etkilenmemesi, su ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmemeleri için esnafa su kabı dağıtıldı.

Kap dağıtımına, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci, Keşan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Arif Güler ve müdürlük personeli katıldı.

'Su kabı bizden, su sizden' sloganıyla sokak hayvanları için esnafa su kabı dağıttıklarını belirten Helvacıoğlu, 'Keşan'ımızda yaklaşık 8 bin sokak hayvan bulunuyor. Bu sıcak havalarda hayvanlarımıza sahip çıkmalıyız. Su kaplarında kedi, köpek ve kuşlar yararlanacak. Hava sıcaklıkları insan sağlığını olduğu kadar sokak hayvanlarının da sağlığını etkiliyor. Sokak hayvanlarının sıcaktan etkilenmemesi için esnafımıza su kabı teslim ediyoruz. Esnafımız su bittikçe kaplardaki suyu dolduracak' dedi.

KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci de, esnafın boşalan ya da ısınan suları sık sık değiştirmesini isteyerek, bu konuda duyarlı olanlara teşekkür etti.