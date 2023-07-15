Keşan Belediyesi, sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için esnaflara su kabı dağıttı. Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, uygulamanın 'kap bizden, su sizden' temasıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Keşan Belediyesi sokak hayvanları için esnaflara su kabı dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokak hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için esnafa su kabı dağıtıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, uygulamanın "kap bizden, su sizden" temasıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Keşan'da yaklaşık 8 bin sokak hayvanı olduğunu aktaran Helvacıoğlu, "Bu sıcak havalarda hayvanlarımıza sahip çıkmalıyız. Su kaplarında kedi, köpek ve kuşlar yararlanacak. Sokak hayvanlarının sıcaktan etkilenmemesi için esnafımıza su kabı teslim ediyoruz. Esnafımız su bittikçe kaplardaki suyu dolduracak." İfadelerini kullandı.

Anız yangınlarının önüne geçmek için eğitim verildi

Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bölgede meydana gelebilecek anız yangınlarının önüne geçmek adına tarla sahipleri, biçerdöver ve balya makinesi operatörlerine yönelik eğitim düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, hasat yapılan veya balya bağlanan tarlaları ziyaret ederek, sahada bilgilendirmede bulundu.

Ekipler, tarla sahiplerine, biçerdöver ve balya makinesi operatörlerine hasat esnasında yaşanabilecek olası yangınları önlemek ve engellemek adına eğitim verdi.