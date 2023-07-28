Kerbela Şehitleri Kars'ta Anıldı

TACETTİN DURMUŞ

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yareni, Muharrem ayının 10'uncu günü olan "Aşure Günü'nde, Kerbela'da şehit edilişlerinin 1384. Yıldönümünde Kars'ta da çeşitli etkinliklerle anıldı. Kars Ehlibeyt Derneği tarafından da Aşura Meydanı programı düzenlendi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kuran'ı Kerim okundu. Konuşmaların ardından Seyyid Kasım Erdem tarafından Mersiye okundu. Deste grupları tarafından sineler dövüldükten sona mezarlık ziyareti yapıldı.

Kars'ta her yıl olduğu gibi bu yıl da sabahın erken saatlerinde üç cami önünde toplanan binlerce vatandaş Hz. Ali Çarşı Camii önünden anma yürüyüşü başlattı. Ellerinde Türk bayrağı, Atatürk ve Hz. Ali ile Hz. Hüseyin'in posterlerini taşıyan binlerce Karslı, sine döverek ve zincir vurarak Faikbey Caddesi, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ni yürüyerek Garnizon Şehitliği'ne geldi. Burada tüm şehitler için saygı duruşunda bulunan topluluk, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra tekrar tren hattı boyunca yürüyüşe geçti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı anma etkinliklerinin son bölümünde ise törene katılan binlerce Karslı orada bulunan Yeni Mahalle mezarlığında yatan yakınlarını ziyaret etti. Anma programında Kars Ehlibeyt Alimleri Birliği Derneği Başkanı ve Ehlibeyt Işıklı Cami Alimi Seyit Ahmet Erdem, Kars Valisi ve Belediye Başkanı Türker Öksüz ve Kars İl Müftüsü Hamza Bayram birer konuşma yaptı.

"KUR'AN VE EHLİBEYT ÜMMETİN ORTAK DEĞERİDİR"

Kars Ehlibeyt Alimleri Birliği Derneği Başkanı ve Ehlibeyt Işıklı Cami Alimi Seyit Ahmet Erdem, yaptığı konuşmada, Muharrem ayı ve Aşura gününün, manevi değerlerin zirvesi olan şehadeti temsil ettiğini söyledi. Konuşmasında Kur'an ve Ehlibeyt'in ümmetin ortak değeri olduğuna dikkat çeken Kars Ehlibeyt Alimleri Birliği Derneği Başkanı ve Ehlibeyt Işıklı Cami Alimi Seyit Ahmet Erdem, şunları söyledi.

"Aşure Günü İslam Aleminin önemli günlerinden birisidir. Aşura Günü Peygamberimizin evlatlarının Kerbela'da en acımasız şekilde şehadete erdirmişlerdir. Peygamberimizin evlatlarının şehadete uğratılması İslam alemi için birer ibret vesikası olması lazım. Peygamberimiz bize iki emanet bırakmıştır. Birisi Kuran-ı Kerim, birisi de Ehlibeyt'idir. İslam aleminin ortak değeri olan Kuran ve Ehlibeyt sancağı altında Müslümanların birlik ve beraberlik altında olmaları gerektiğini Kerbela örneği bizlere iyi bir örnek teşkil etmiştir. Onun için biz burada vatan şehitlerimizin huzurunda, siz değerli Kars halkının huzurunda, değerli Hüseyin dostlarının huzurunda hepinizi bu matem gününde mateminizi ve taziyelerinizi Ehlibeyt'e, Peygamber'imize hürmetle arz ediyoruz. Allah milletimize bir daha Kerbelalar yaşatmasın. Allah milletimizin birliğini ve dirliğini bizlere nasip etsin, devletimize zeval vermesin."