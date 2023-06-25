Kepez'te Kurbanlık Hayvan Satışı ve Kesim Yerleri Belirlendi

Kepez ilçesinde Kurban Bayramı için kurbanlık hayvan satışı 3 noktada yapılırken, kesim yeri için 9 ayrı yer tespit edildi. Belediye tarafından belirlenen kesim yerleri arasında cumartesi pazarında ücretsiz kesim hizmeti de bulunuyor.

Kepez ilçesinde kurbanlık hayvan satışı 3 noktada yapılırken, kesim yeri için 9 ayrı yer tespit edildi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı nedeniyle Çamlıca Mahallesi Köseler Caddesi'nde büyükbaş hayvan, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde adaklık satış ve kesim alanı önünde küçükbaş hayvan, Varsak Menderes Mahallesi Ayanoğlu mezbahası yanında ise küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarı kuruldu.

Kurban kesim yerleri ise Zafer Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi, Teomanpaşa, Varsak Ayanoğlu Mahallesi, Yeni Mahalle, Çamlıbel Mahallesi kapalı pazarları ile Şafak Mahallesi salı pazarı, Gazi Mahallesi TOKİ semt pazarı olarak belirlendi.

Zafer Mahallesi cumartesi pazarında ise ücretsiz kesim hizmeti verilecek.