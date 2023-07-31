Kepez Dokuma Park'ta Gökyüzü Şenliği Düzenleniyor

Kepez ilçesinde bulunan Dokuma Park'ta ayda bir kez gökyüzü şenliği düzenlenmeye başlandı. Antalya Bilim Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, teleskoplar aracılığıyla yıldızlar, Ay ve gezegenler izlenebiliyor. Albireo ve Antares gibi gök cisimleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ayrıca, Antalya Bilim Festivali olan BİLİMFEST de 19-22 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Kepez ilçesinde bulunan Dokuma Park'ta ayda bir kez gökyüzü şenliği düzenlenmeye başlandı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Bilim Merkezi tarafından düzenlenmeye başlanan gökyüzü gözlem etkinliğinde, gözlemciler hava koşullarına bağlı olarak teleskoplar aracılığıyla yıldızlar, Ay ve gezegenleri izleme fırsatı yakalıyor.

Fenerbahçe yıldızı olarak da bilinen Albireo, Antares ile Ay görüntüsü ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Antalya Bilim Merkezi Müdürü Selim Tıraş, "Bu yıl 19-20-21-22 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Antalya Bilim Festivali olan BİLİMFEST'i mutlaka görmenizi tavsiye ediyoruz. Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği son noktayı görebileceğiniz bu festival, her yaştan insanımızın bilime olan duyarlılığını arttırıyor." dedi.