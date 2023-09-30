Kepçeyle kamyon arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Elazığ'da kepçe ile kamyon arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Olay, merkez Sarayatik Mahallesi Kengerli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan ağır hasarlı 4 katlı bir bina yıkımı sırasında ismi öğrenilemeyen 65 yaşındaki inşaat işçisi, geri gelen kamyon ile kepçe arasında sıkıştı. Sıkışma sonrası işçi, ağır yaralandı. 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye kurtarılamayan işçi, hayatını kaybetti. Feci şekilde yaşamını yitiren işçinin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Polis, olay ile ilgili inceleme başattı.